Parte la prima tappa del cineforum itinerante “PARLIAMONE” voluto e pensato dall’Associazione Risveglio Ideale sezione di Lamezia Terme. L’iniziativa che nell’arco dell’anno, seguendo un percorso tematico incentrato sui temi della legalità, con approdo in diverse realtà del territorio calabrese, farà il suo esordio nella città di Pizzo domenica 15 giugno.

Nella splendida cornice dell’ex Museo della Tonnara, la proiezione del film “Viva l’Italia”, apparso nelle sale cinematografiche nel 2012 e diretto dal regista Massimiliano Bruno, favorirà il dibattito sul tema della corruzione politica, analizzandone le molteplici implicazioni. La Trama si dispiega come nella migliore tradizione del cinema di Monicelli e Risi, in una parabola che discende dalla commedia esilarante, con gag incalzanti e battute da italiuccia, alla commedia amara che sollecita riflessioni più profonde. La storia del politico Spagnolo, colto da una sorta di demenza improvvisa e interpretato da Michele Placido, inizia a dire tutto quello che gli passa per la mente, scompigliando equilibri rimasti immutati da anni, rimescolando le carte di un sistema che si credeva impossibile da cambiare. Da perno del sistema, il politico, liberandosi dai sensi di colpa, diviene leva che ne scardina le maglie impenetrabili, concentrando nella parte finale della trama, il momento più forte. Il bisogno di verità affidato ad un nuovo auspicato e applaudito articolo della Costituzione: Articolo 140 “Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la verità”. Il sipario sul set cinematografico si chiude proprio sull’enunciazione di ciò che può apparire un utopico articolo, nella realtà del dibattito che il cineforum vuole avviare, la discussione si articolerà proprio sulla concreta possibilità che ciò si possa realizzare.

Moderatore per questa prima tappa di PARLIAMONE, che auspica una vivace partecipazione del pubblico in sala, sarà Holmo Marino (consigliere comunale di Pizzo e referente ass.ne “Partecipazione Popolare” ), interverranno al dibattito l’On. Angela Napoli (Consulente Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente ass.ne “Risveglio Ideale”), l’Avv. Giovanna Fronte (socio fondatore ass.ne “Risveglio Ideale”), la scrittrice Anna Maria Palmieri e Francesco Scuticchio (socio fondatore ass.ne “Risveglio Ideale”).