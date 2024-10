Pasqua 2019, tanti turisti a Reggio Calabria con l’arrivo della crociera “Aida Vita” – FOTO

L'Aida Vita ha portato a Reggio Calabria circa 1200 passeggeri e 420 membri di equipaggio che rimarranno in città per una lunga sosta

Dopo lo sbarco della Costa Neo Riviera, avvenuto lo scorso mercoledì, oggi è arrivata nel porto di Reggio Calabria una nuova nave da crociera.

Leggi anche

Si tratta della nave Aida Vita, seconda nave varata dalla compagnia Aida Cruises, costruita nel cantiere tedesco Aker MTW di Wismar, arrivata in città proprio in occasione della Santa Pasqua. La nave ha portato con sè un totale di circa 1200 passeggeri e 420 membri di equipaggio che rimarranno al porto di Reggio per una lunga sosta dalle 7:00 alle 24:00.

Per l’occasione, Atam SpA ha messo a disposizione dei turisti dei bus navetta per trasferire i croceristi verso il centro cittadino, nell’area di piazza Indipendenza e del Lungomare Falcomatà.

Sarà inoltre attivato il bus turistico scoperto dell’Atam City Tour, che accompagnerà i viaggiatori in giro per il centro cittadino toccando tutti i principali luoghi di interesse:

Piazza Indipendenza;

il Monumento a Ibico;

il Palazzo Miramare;

l’Arena dello Stretto;

il Monumento ai Caduti;

le Mura Greche;

le Terme Romane;

Palazzo Zani;

la Villa Comunale:

la Cattedrale Cittadina;

la Chiesa degli Ottimati;

il Palazzo del Tribunale;

il Castello Aragonese;

Piazza Italia;

Palazzo San Giorgio;

Palazzo Corrado Alvaro;

il Palazzo del Governo;

il Teatro Comunale;

la Pinacoteca Civica;

l’Area Sacra Griso Laboccetta;

Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia.

I nuovi arrivati potranno anche godere della nuova attrazione reggina: la ruota panoramica!

Leggi anche