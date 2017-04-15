Pasqua in Calabria tra scampagnate e agriturismi ma sempre all’area aperta

Una delle mete preferite dai vacanzieri rimane l’agriturismo, infatti crescono le prenotazioni per vacanze e pranzo di Pasqua negli agriturismi della Calabria, sia quelli vicino al mare che in collina o montagna, e il trend è destinato a rimanere anche nei ponti del 25 aprile e primo maggio. Gli agriturismi di Campagna Amica registrano il tutto esaurito. Questo quanto riferisce la Coldiretti Calabria, sulla base di un’indagine condotta.

Le richieste di camere e posti a tavola

“Le richieste sono positive, sia in termini di camere che di posti a tavola” conferma Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria, si riscontra un grande desiderio di una Pasqua all’insegna della tranquillità e all’aria aperta e questo favorisce la vacanza in campagna che – sottolinea – è la vera star di queste vacanze in un periodo cui si assiste nelle campagne al pieno risveglio della natura. Gli agriturismi – continua – sono la punta di diamante del sistema agricolo, continuano a crescere per soddisfare la domanda di qualità e sicurezza del cibo, sapientemente preparato dal tocco umano competente degli agri-chef che stanno apportando una rivoluzione in cucina valorizzando i prodotti a chilometro zero e riscoprendo le tradizioni in chiave moderna con la ricerca costante di un maggior valore e redditività per il territorio.

La multifunzionalità delle aziende agricole è la marcia in più l’emblema di uno stile di vita che rafforza le imprese agricole; le diverse attività vedono protagonisti giovani e donne che con impegno e fantasia offrono agli ospiti tante possibilità di svago e suggeriscono attività culturali come la visita di percorsi archeologici e museali o naturalistici. Innovazione e tradizione marciano di pari passo: molte aziende agricole stanno vivendo un passaggio di testimone tra generazioni, e oggi sono in mano a molti giovani e a molte donne imprenditrici: anche questo è un segno di novità, che si lega però alla volontà di trasmettere quella lunga “storia di una Calabria agricola e positiva, antica, autentica e accogliente” che racconta la terra dei nostri prodotti di eccellenza.

A tavola e nei punti vendita di Campagna Amica

A tavola poi gli agriturismi serviranno prodotti agricoli ed agroalimentari della regione, che a dir la verità, sono sempre più presenti anche nelle altre strutture turistiche -alberghiere e nei ristoranti. I turisti potranno acquistare i prodotti del territorio nei punti vendita della rete Campagna Amica nei mercati, fattorie e botteghe dove possono trovare stuzzicanti occasioni per comprare al giusto prezzo prodotti di qualità e stagionali.