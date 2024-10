E’ quasi Pasqua, dove si festeggia? Da Mr. Burn ovviamente

Per il giorno di Pasqua, Mr.Burn ha pensato ad un menu speciale per tutti i suoi clienti. Scopri di più

Manca poco alle festività pasquali, è il momento perfetto per godersi una pausa e regalarsi qualche giorno di relax. Il buon cibo, in queste occasioni, diventa ancor più saporito. Mr.Burn è il posto ideale dove trascorrere le festività pasquali, compreso il giorno di Pasqua.

Mr. Burn a poco più di un mese dall’inaugurazione ha catturato l’attenzione e conquistato il palato di tutti i reggini grazie al miglior rapporto qualità\prezzo sul mercato. Aperto pranzo e cena, il locale inserito nella centralissima Via Zecca offre diversi primi e secondi piatti, con la scottona che è il marchio di fabbrica irrinunciabile per tutti gli amanti della carne pregiata.

PASQUA SPECIALE DA MR.BURN

Per il giorno di Pasqua, Mr.Burn ha pensato ad un menu speciale per tutti i suoi clienti. Antipasti con salumi e formaggi calabresi, caponatina siciliana e tortilla calabresi. Maccheroni al ferretto con ragù di agnello il primo piatto perfettamente in tema con il clima pasquale, porchetta di maialino su specchio di bruno il gustoso secondo. Per concludere, la classica pastiera come dolce.

LEGGI ANCHE

RELAX PER LE FAMIGLIE

Cura di ogni dettaglio in un locale dove nulla è lasciato al caso: possibilità di scelta nel variegato e differenziato menu, rapporto qualità-prezzo assicurato e relax per tutte le famiglie.

Mr. Burn infatti al piano inferiore dispone di un’area interattiva per tutti i bambini, uno spazio dedicato esclusivamente ai più piccoli. Il modo ideale per gustarsi tutte le specialità di Mr. Burn con la massima comodità.

Per scoprire tutte le novità, i menu del giorno e le varie proposte di Mr.Burn clicca qui per accedere alla pagina Facebook ufficiale.

Mr. Burn Grill è sinonimo di qualità, è la steakhouse che cercavi.