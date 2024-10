‘Mr. Burn Grill’, appena nato è già un successo

Inaugurato lo scorso 28 febbraio, Mr. Burn Grill è diventato in poco più di un mese un punto di riferimento per tutti i reggini. Inserito nella centralissima Via Zecca, Mr. Burn ha immediatamente catturato l’attenzione e conquistato il palato di tutti i clienti che hanno deciso di scoprire il nuovo locale, grazie anche al miglior rapporto qualità\prezzo sul mercato.

‘Mr. Burn Grill’, partendo dalla tradizione americana delle steakhouse, crea un nuovo modello innovativo di ristorazione grazie all’utilizzo di materie prime di alta qualità, prodotti tipici della dieta mediterranea e ad una lavorazione artigianale delle stesse.

SCOTTONA, CHE BONTA’

Punto di forza di Mr. Burn è senza dubbio la squisita carne di scottona, scelta e selezionata per le sue qualità uniche. La scottona non è una razza di manzo, come la chianina, nè un taglio, come ad esempio il filetto o lo scamone.

Il termine fa riferimento all’età dell’animale al momento della macellazione. La scottona, nel dettaglio, è una femmina di bovino (tra i 15 e i 22 mesi) che non ha ancora partorito. Queste caratteristiche conferiscono alla carne di scottona un sapore delizioso e raffinato.

PRANZO SPECIALE

Mr Burn è aperto anche a pranzo e ogni giorno propone un menu speciale, sempre diverso. Il menu del giorno permette di scegliere un primo. un secondo e un contorno tra le varie proposte presenti ad un prezzo di soli 8 euro bevande escluse.

RELAX PER LE FAMIGLIE

Possibilità di scelta nel variegato e differenziato menu, rapporto qualità-prezzo assicurato e relax per tutte le famiglie. Mr. Burn infatti al piano inferiore dispone di un’area interattiva per tutti i bambini. Il modo ideale per gustarsi tutte le specialità di Mr. Burn con la massima comodità.

Per scoprire tutte le novità, i menu del giorno e le varie proposte di Mr.Burn clicca qui per accedere alla pagina Facebook ufficiale.

