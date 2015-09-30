Bocale Calcio, Pasquale Casciano prende il posto di Gangemi in panchina

La società Bocale Calcio comunica che Salvatore Gangemi non è più l’allenatore della prima squadra. Il tecnico ed il suo secondo Biagio De Domenico, hanno deciso di interrompere la collaborazione tecnica con la società biancorossa, di comune accordo con la stessa, per poter intraprendere una diversa esperienza professionale. La società Bocale ringrazia Gangemi e De Domenico per l’impegno profuso e l’ottimo lavoro svolto ed augura loro nuove e più redditizie esperienze lavorative.

Il Bocale comunica inoltre di aver già scelto il tecnico che sostituirà in panchina Gangemi: la scelta è caduta su Pasquale Casciano, tecnico di indiscussa esperienza e grande carisma. Si tratta di un gradito ritorno in casa biancorossa: Casciano ha già guidato il Bocale dalla panchina alcune stagioni fa, centrando la promozione in Eccellenza. La speranza è che i corsi e ricorsi storici possano trovare un nuovo esempio calzante in questa stagione.

Al nuovo tecnico porgiamo il miglior augurio di Buon Lavoro e Buon Campionato.