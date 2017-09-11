I Giovani di Confagricoltura della storica sez. di Reggio Calabria hanno eletto all’unanimità Francesco Pasquale Cordopatri come Presidente, 29 anni, agronomo e giovane imprenditore, è titolare dell’Azienda Agricola di famiglia. Da più di due anni, inoltre, è impegnato nella collaborazione, sul fronte della ricerca scientifica, con il gruppo di Colture Arboree del Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria.

Cordopatri -afferma – con l’esperienza maturata, mi pongo l’obiettivo di dare un contributo al fine di potenziare il rapporto tra Enti di Ricerca, Aziende “giovani” e Territorio. Questo – continua Cordopatri – deve essere un trinomio inscindibile, in grado di fungere da volano per la realizzazione di importanti economie di scala. Sarà questo dunque, assieme alla valorizzazione e difesa del sempre più importate tessuto economico rappresentato da noi giovani, uno dei punti di riferimento del programma sindacale che si porterà avanti. Conclude Cordopatri – ringrazio i quadri dirigenti ed i militanti di ANGA e di Confagricoltura senior per la fiducia accordata. Con entusiasmo si raccoglie questa sfida, forti di avere al fianco persone di grande spessore quali il Vice Presidente dott. Rodolfo Castellano, il Presidente Regionale dott. Giuseppe Barbaro, il Presidente uscente dott. Giandomenico Musco oltre che una squadra ANGA grande, solida e competente.