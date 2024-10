Passaggio di consegne per la Fidapa RC Morgana

Si è svolta ieri, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, la cerimonia ufficiale di passaggio delle consegne per la Fidapa RC Morgana: una commossa Emira Dal Moro, Presidente uscente, ha rivolto un iniziale saluto a tutti gli ospiti e le socie presenti, congedandosi con il garbo e la concretezza che l’hanno sempre distinta durante il proprio biennio di presidenza.

Dopo aver visionato un filmato con un breve excursus delle attività svolte nel corso del passato biennio, ha preso la parola la Presidente in carica Tiziana Tiziano, che ha presentato il Comitato di Presidenza che la supporterà in questo biennio, ed in particolare: la past president Emira Dal Moro, la Vice Presidente Michela De Domenico, la tesoriera Manuela Porpiglia, la segretaria Maria Rita Mallamaci.

Consigliere per il biennio 2017/19 saranno: Giusi Iadicola, Alessandra Mandalari, Maria Luisa Neri, Daniela Pizzimenti, Maria Gabriella Porpiglia, Irene Tripodi. A rivestire il ruolo di Revisori Contabili, Natalia Cuzzucoli, Cinzia Iadicola, Angela Vadalà.

Si è poi proceduto alla nomina della Presidente Commissione Legislazione, incarico che sarà ricoperto da Maria Gabriella Porpiglia e alla nomina delle responsabili dei gruppi di lavoro, ed in particolare: alla cultura Maria Luisa Neri, arte Minella Bellantonio, organizzazione e progetti Irene Tripodi, imprenditoria e lavoro Mirella Amodeo, pari opportunità Antonia Lanucara, ecologia, ambiente e territorio Anna Maria Curia, rapporti con istituzioni e stampa Manuela Porpiglia, rapporti scuola e dispersione scolastica Licia Liuzza, accoglienza e solidarietà Mara Coccoli, igiene e salute Valentina Palermo, joung Maria Rosaria Pensabene.

Dopo l’Approvazione Bilancio preventivo, l’Assemblea ha espresso, all’unanimità, voto favorevole alla proposta avanzata dalla past president Emira Dal Moro, di nominare Irene Tripodi, fondatrice della sezione Reggio Calabria Morgana, che ha sempre fornito un eccellente contributo in ordine ai fini propri della Fidapa, condividendone a pieno gli scopi e valorizzandone l’opera nel tessuto sociale reggino e distrettuale, socia onoraria della stessa, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.

La cerimonia si è conclusa con la consueta conviviale di apertura dell’anno sociale, alla quale ha preso parte anche l’ Assessore Anna Nucera, titolare dell’assessorato Educazione e Istruzione, Rapporti con Scuole e Università del Comune di Reggio Calabria.