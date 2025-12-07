Paternò-Reggina: la probabile formazione amaranto. Qualche dubbio per Torrisi

Le assenze sono di quelle pesanti e tutte insieme. Mister Torrisi deve rinunciare per infortunio al capitano Barillà, poi Porcino e Adejo, fuori invece per squalifica è Salandria (3 giornate). Rientrano Laaribi e Domenico Girasole, per il tecnico qualche dubbio sulla corsia di sinistra e in attacco.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Distratto (Fomet); Laaribi, Macrì; Ragusa, Bevilacqua, Di Grazia; Edera (Ferraro). All. Torrisi