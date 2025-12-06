Serie D: occhi sul big match di Barcellona. Reggina a Paternò. Il programma e la classifica
Mancano solo tre giornate alla fine del girone di andata
06 Dicembre 2025 - 23:54 | Redazione
L’incontro più atteso di giornata è quello che si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto tra la Nuova Igea e il Savoia, prima contro seconda. L’Athletic Palermo gioca in casa contro la Vibonese, mentre la Nissa del nuovo tecnico Di Gaetano in trasferta contro l’Enna. La Reggina dopo due vittorie consecutive, rende visita al Paternò.
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Vibonese
Acireale – Gelbison
Enna – Nissa
Paternò – Reggina
Messina – Vigor Lamezia
Nuova Igea – Savoia
Sambiase — Milazzo
Sancataldese – Ragusa
Gela – Favara
La classifica
- Savoia 28
- Nuova Igea 27
- A.Palermo 25
- Nissa 24
- Sambiase 24
- Milazzo 24
- Vibonese 20
- Gela 19
- Reggina 18
- Favara 16
- Acireale 16
- Sancataldese 15
- Enna 15
- Vigor Lamezia 14
- Gelbison 14
- Ragusa 12
- Paternò 9
- Messina 7