In Evidenza

Serie D: occhi sul big match di Barcellona. Reggina a Paternò. Il programma e la classifica

Mancano solo tre giornate alla fine del girone di andata

06 Dicembre 2025 - 23:54 | Redazione

Antonio Lagonigro

L’incontro più atteso di giornata è quello che si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto tra la Nuova Igea e il Savoia, prima contro seconda. L’Athletic Palermo gioca in casa contro la Vibonese, mentre la Nissa del nuovo tecnico Di Gaetano in trasferta contro l’Enna. La Reggina dopo due vittorie consecutive, rende visita al Paternò.

Il programma della giornata

Athletic Palermo – Vibonese

Acireale – Gelbison

Enna – Nissa

Paternò – Reggina

Messina – Vigor Lamezia

Nuova Igea – Savoia

Sambiase — Milazzo

Sancataldese – Ragusa

Gela – Favara

La classifica

  1. Savoia 28
  2. Nuova Igea 27
  3. A.Palermo 25
  4. Nissa 24
  5. Sambiase 24
  6. Milazzo 24
  7. Vibonese 20
  8. Gela 19
  9. Reggina 18
  10. Favara 16
  11. Acireale 16
  12. Sancataldese 15
  13. Enna 15
  14. Vigor Lamezia 14
  15. Gelbison 14
  16. Ragusa 12
  17. Paternò 9
  18. Messina 7

RegginaReggio Calabria Calcio