Paternò-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Ragusa e compagni alla ricerca della terza vittoria consecutiva
07 Dicembre 2025 - 00:13 | Redazione
Portare a tre il numero di vittorie consecutive e continuare la scalata verso la parte alta della classifica. Non sarà semplice contro un Paternò alla ricerca disperata di punti dopo cinque sconfitte consecutive e un ambiente molto caldo. La Reggina sarà priva di diversi elementi importanti tra infortuni e la squalifica di Salandria, ma spera di confermare la forza e la determinazione soprattutto degli Under.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand