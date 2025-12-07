Paternò-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

Portare a tre il numero di vittorie consecutive e continuare la scalata verso la parte alta della classifica. Non sarà semplice contro un Paternò alla ricerca disperata di punti dopo cinque sconfitte consecutive e un ambiente molto caldo. La Reggina sarà priva di diversi elementi importanti tra infortuni e la squalifica di Salandria, ma spera di confermare la forza e la determinazione soprattutto degli Under.

