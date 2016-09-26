Paternoster: ‘Morale alto. Serve massima intensità per inizio campionato

“Occorre massima intensità”. E’ questo l’approccio che il coach della Viola Reggio Calabria, Antonio Paternoster, vuole per l’inizio della stagione di A2 contro Agropoli. L’allenatore neroarancio, intervenuto alla trasmissione ‘Break in Sport’ di Radio Antenna Febea, è già proiettato al prossimo match. In palio, i primi punti nel girone Ovest.

All’esordio in campionato gli atleti neroarancio arriveranno con il morale alto e alcune importanti certezze, dopo il successo ottenuto nel memorial ‘Morelli’. Nell’ultimo torneo del precampionato, la Viola ha battuto Treviglio e Legnano: “E’ stata una vittoria importante”, ha spiegato Paternoster. “Ci dà morale e consapevolezza dei nostri mezzi. Tutti hanno saputo reagire all’assenza di Ion Lupusor in maniera perfetta. In finale – ha aggiunto il coach neroarancio – affrontavamo una squadra con due giocatori lunghi, molto fisici e atletici. Abbiamo limitato il pick and roll del loro lungo. E’ stata una scelta che ci ha premiato”.

L’allenatore neroarancio si gode il gruppo, mostrando di avere le idee chiare sulle potenzialità della squadra: “Tutti i giocatori stanno crescendo e possono dare un contributo importante. Abbiamo diverse soluzioni da mettere in campo. Troveremo – ha spiegato Paternoster – strada facendo in questo mese l’assetto giusto, che sarà determinato anche al match e al tipo di avversario”.

fonte: http://violareggiocalabria.it/