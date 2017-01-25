Patrick Baldassarre: ufficiale l’accordo con la Viola

La Viola ha l'accordo con Patrick Baldassarre, ala grande di 201 cm in arrivo da Scafati, per la stagione in corso e per la 2017/2018

La Viola ha raggiunto sia per la stagione in corso che per quella 2017/2018, l’accordo con Patrick Baldassarre.

Ala grande, 201 cm, atleta dalle grandi qualità tecniche e soprattutto di energia su entrambi i lati del campo, proviene dalla Givova Scafati.

Nelle Stagioni 2013-2015 ha giocato con la Pallacanestro Trapani, con la Biancoblu Basket Bologna, con la Dinamo Sassari, con la Pallacanestro Lago maggiore e con Blu basket Treviglio.

Patrick ha fortemente voluto la Viola e la piazza di Reggio Calabria: con il suo grande entusiasmo metterà a disposizione della squadra tutta l’esperienza e la grinta necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Benvenuto Patrick!

fonte: http://violareggiocalabria.it/news/