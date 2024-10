Pattinaggio, ancora successi per la Società Sportiva Calabria (Foto)

Ancora successi, ancora tante soddisfazioni per la Società Sportiva Calabria di Reggio Calabria, che ai Campionati Italiani di pattinaggio artistico specialità solo dance, conquista nella prima giornata di gare, il primo posto tra tutte le Società Italiane partecipanti con un punteggio di 21,5 ed il terzo posto nella seconda giornata. Per la società reggina, presieduta da Emilia Labate, si tratta dell’ennesimo traguardo di prestigio che suggella una splendida stagione sportiva che la vedeva già, anche Società Campione Regionale 2019. Un percorso quello intrapreso dalla Società Sportiva Calabria che guarda con grande attenzione alla formazione e valorizzazione del talento dei giovani e che quest’anno ai campionati ha avuto quale guida e affiancamento d’ecellenza, quella della coach Alessandra Basile, pluricampionessa Italiana ed atleta della Nazionale azzurra.

“Siamo davvero contenti dei risultati ottenuti in questo Campionato Italiano-commenta Emilia Labate,presidente della Società Sportiva Calabria – un successo di squadra, indice dell’esistenza di un’ottima scuola di pattinaggio, che hà già prodotto in passato tantii campioni e che continua ad essere fucina di giovani talenti. Tutto questo grazie ad una grande esperienza che ci contraddistingue sul territorio dal 1981. A Piancavallo ci siamo confrontati con tutte le realtà rotellistiche italiane e ci siamo dimostrati ancora una volta, una Società in grado di dare lustro alla nostra Calabria, offrendo l’immagine di un movimento sportivo che fa della preparazione e della dedizione i suoi punti di forza. Lavoriamo ogni giorno con questo spirito e con l’entusiasmo di sempre perché crediamo fortemente in quello che facciamo ed in ciò che rappresentiamo”.

Quest’anno la S.S. Calabria è riuscita a mandare ben 15 sue atlete ai Campionati Italiani d Piancavallo ( PN). svoltisi dal 16 al 22 Luglio. Per la categoria Allievi Nazionali,ha gareggiato l’atleta Marianna Manti, già campionessa Regionale, si è posizionata 8° a livello nazionale, cioè tra le migliori d’italia, insieme ad Emma Corigliano, entrata in finale anch’essa, tra le migliori atlete italiane. Dopo abbiamo: Deva Meduri, vicecampionessa Regionale e Sara Pizzimenti, medaglia di bronzo ai camp. Regionali. Per la categoria Nazionali A, ancora una volta la Clabria è stata rappresentata da Maria Antonietta Ferraro, entrata in finale tra le atlete migliori d’italia con un ottimo punteggio di 51.30. Sempre nella stessa categoria Martina Gattuso, campionessa Regionale 2019 e già Campionessa d’Italia 2017 e Gabriella Abbagnara, già finalista lo scorso campionato Italiano, quest’anno riesce a conquistare la metà della classifica. Nella categoria Nazionale B, anno di nascita 2003, invece troviamo Laura Surace, campionessa Regionale, Laura ad un passo dal podio si classifica 4° con un eccellente punteggio di 53.00 definendosi la quarta atleta 2003 migliore d’Italia. Nella categoria Nazionale C, anche quest’anno ritroviamo Anita Ferraro, pluricampionessaregionale, conquista la finale dei Campionati Italiani piazzandosi all’11° posizione, tra le atlete migliori in Italia, nella stessa categoria Laura Quartuccio medaglia di bronzo ai campionati Regionali si posiziona in 23° posizione Italiana, occupando la parte centrale della classifica. Della stessa categoria anche le atlete Ielo Laura e Gaia Malaspina. Per la categoria Nazionale D a rappresentare la Regione sono la campionessa Regionale Francesca Pansera e la vicecampionessa Giorgia Foti. Nella compagine di S.S. Calabria vi è anche l’unica atleta della Calabria che partecipa ai Campionati Italiani categorie Internazionali è Federica Libri anch’essa pluricampionessa Regionale, nella categoria Juenesse, dove quest’anno ritroviamo il nuovo sistema di giudizio rollart, ottiene un ottimo 15° posto che fa ben sperare per una convocazione futura in Nazionale.