Salva città, pioggia di soldi per Reggio: incassata la prima tranche

L'assessore Calabrò: "Primo passo dell'importante Patto per Reggio". Prossima fetta attesa entro 6 mesi

Mentre a Roma si consumava la crisi di Governo, che ha portato alle elezioni dello scorso 25 settembre, il Premier Draghi siglava il "Salva Città". Una misura che, in poche settimane è divenuta tangibile per Reggio Calabria che ha già percepito la prima quota prevista dal piano ventennale.

Patto per Reggio: incassata la prima tranche di fondi

Sono 137.935.145,66 i fondi che spettano alla città dello Stretto, da ripartire dal 2022 al 2042. La prima tranche, prevista entro il 30 settembre di quest'anno, è stata già versata lo scorso 10 agosto ed ammonta a 8.745.891,21. Molto più grossa, invece, la 'fetta' attesa dai reggini per il 2023: 15.473.616,04 che dovrebbero arrivare entro il 31 marzo.

Il maxi finanziamento rappresenta un paracadute, pensato per i comuni sede di capoluogo di Città Metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro che, nei prossimi 20 anni, aiuterà le amministrazioni per il ripiano del disavanzo ed il rilancio degli investimenti. Nel dettaglio, le misure annunciate ed attivate dal Comune di Reggio Calabria riguardano:

la valorizzazione ed alienazione dal Comune di Reggio Calabria:

la riscossione:

la razionalizzazione degli spazi.

Il Comune di Reggio Calabria potrà, previa deliberazione del Consiglio Comunale, proporre annualmente una diversa rimodulazione delle misure da adottare per il raggiungimento del quarto di propria competenza e aggiornare, di conseguenza, il cronoprogramma. All'interno del Patto per Reggio è prevista, inoltre, l'assunzione di personale (nel periodo 2022-32) con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare al potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e alla gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali.

Calabrò: "È solo il primo passo. Al lavoro per la città"

L'assessore comunale alle finanze, Irene Calabrò, ha commentato la notizia positiva per la città, ribadendone l'importanza e l'impegno profuso dall'amministrazione: