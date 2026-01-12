Notte di paura a Pavia, tassista calabrese mette in salvo due ragazze

L’uomo è Vincenzo Fimognari, 45 anni, originario della Calabria e residente a Pavia da circa dieci anni

Erano andate a festeggiare un compleanno in piazza Vittoria, nella zona della movida di Pavia. Quando intorno all’una nella notte fra venerdì e sabato sono uscite dal locale dove si trovavano per andare alla macchina si sono accorte di essere seguite da un gruppo di cinque giovani.

Due ragazze di vent’anni hanno quindi iniziato a correre per scappare. E’ a questo punto che un tassista, che le ha viste si è fermato e ha chiesto loro se avevano bisogno di aiuto e se volevano essere accompagnate alla macchina.

Questo ha messo in fuga i cinque. La notizia – riportata dal Giorno e dalla Provincia pavese – si è saputa perché Patrizia Acquistapace, la mamma di una delle due giovani, ha iniziato a scrivere su gruppi Facebook per chiedere se qualcuno conosceva il tassista che voleva ringraziare.

“Quel gesto di altruismo – ha sottolineato Patrizia – ha salvato le due ragazze”.

“Ho fatto quello che dovevo – ha raccontato Vincenzo – Sono un padre, una delle ragazze che correvano avrebbe potuto essere mia figlia. Ma anche se non fossi un genitore, non mi sarei voltato dall’altra parte”.

L’uomo è Vincenzo Fimognari, 45 anni, originario della Calabria e residente a Pavia da circa dieci anni, dove lavora come tassista. Il suo intervento ha consentito alle due giovani di raggiungere la macchina in sicurezza.

