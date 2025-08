Il Pd Calabria attacca Occhiuto, Irto: “Il tempo delle bugie è finito”

“Finora Occhiuto ha costruito una colossale operazione di marketing. Ha detto di essere il presidente del fare, ma i numeri lo smentiscono in maniera impietosa”. Così, il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, contrasta ancora una volta la narrazione del presidente della Regione Calabria.

Il Pnrr è in ritardo e i fondi europei non vengono spesi

“Siamo di fronte – denunciano i dem – al più grande bluff amministrativo degli ultimi decenni. Il Pnrr è in fortissimo ritardo, la spesa dei fondi europei è al palo, i progetti principali rimangono impantanati e la digitalizzazione delle cartelle cliniche è ancora lontana. Intere aree della regione, poi, rischiano l’infrazione europea per i ritardi sulla depurazione. La Calabria sta brillando per inefficienza”.

Leggi anche

La sanità resta un’emergenza irrisolta

“Il presidente della Regione ha perfino l’improntitudine di vantarsi della gestione sanitaria, mentre la Calabria – prosegue la nota dei dem – resta in fondo a tutte le classifiche sui Lea e il piano per la sanità digitale è rimasto lettera morta. Non è tutto, perché le politiche sociali sono state avviate con enorme ritardo, a conferma di una giunta che vive di spot e su Marte”.

La Film Commission al centro delle critiche

“È inoltre emblematico lo scandalo della Film Commission, ridotta – accusa il Pd – a bancomat del governo regionale, con nomine oscure, consulenze affidate senza la dovuta trasparenza e progettualità inesistente”.

Irto: «Serve una scossa democratica alle regionali»

“Bisogna voltare pagina. Alle prossime elezioni regionali serve una scossa democratica, un rifiuto totale di questa deriva di potere e propaganda. Noi lavoriamo per costruire l’alternativa, basata sulla trasparenza, sull’efficienza e sulla giustizia sociale. Basta illusioni. Il tempo delle bugie – conclude Irto – è finito”.