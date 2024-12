Assemblea Pd Reggio Calabria: adesione, sanità e diritti al centro

In linea con le indicazioni della segretaria nazionale ed in sintonia con il processo di rigenerazione avviato dalla segreteria regionale, il Pd reggino traccia la rotta per il futuro.

Una affollata assemblea, dopo numerosi ed articolati interventi e un approfondito dibattito, ha deciso di fare della campagna di adesione al partito un momento di ascolto di militanti e cittadini, con l’obiettivo di aprire porte e finestre a tutti coloro i quali vorranno battersi per un Paese migliore e contro il progetto antimeridionale del governo Meloni. La riforma leghista dell’autonomia differenziata, bocciata clamorosamente della Consulta, continua ad essere un pericolo per il Sud perché il centrodestra non è intenzionata a mollare la presa come sarebbe doveroso. Sarà necessario, dunque, continuare a vigilare e arrivare all’abrogazione della legge anche per via referendaria.

Nuove sedi territoriali e radicamento sul territorio

A breve saranno rese pubbliche le date di inaugurazione delle nuove sedi territoriali e di alcuni circoli nella città di Reggio Calabria, nel quadro di un lavoro di radicamento per un partito di prossimità vicino alle persone ed ai loro bisogni.

Mobilitazione per sanità, scuola e trasporti

I democratici reggini, inoltre, saranno protagonisti nei prossimi giorni di sit-in e presidi presso i luoghi dove il diritto alla sanità è calpestato (ospedali, strutture ambulatoriali); il diritto allo studio è minacciato dalle scelte in favore dei privati decise da Meloni a discapito della scuola pubblica (scuole, università); il diritto alla mobilità è negato (stazioni ferroviarie soprattutto, nelle quali i pendolari ed i passeggeri vivono attese infinite ed il caro biglietti colpirà in maniera dura la Calabria e Reggio).

Assemblea permanente per il futuro della città

L’assemblea cittadina del Pd, infine, ha deciso di aggiornarsi in maniera permanente per continuare a confrontarsi sul futuro della città e del partito.