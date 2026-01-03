La sindaca Fragomeni nel calendario della DIA, il Pd di Reggio: ‘Segnale importante’

«La presenza della sindaca Fragomeni nel calendario istituzionale della Direzione Investigativa Antimafia rappresenta un segnale importante, che richiama il valore della legalità, della trasparenza e il ruolo centrale delle istituzioni locali nel presidio democratico dei territori».



Lo dichiarano Giuseppe Panetta, segretario della Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, congiuntamente alla segretaria del Circolo di Siderno Giusy Massara, commentando l’iniziativa con cui la DIA, attraverso il proprio calendario istituzionale, ha scelto di valorizzare l’impegno di amministratori locali nella promozione della cultura della legalità.

«Essere inseriti nel calendario della DIA – proseguono Panetta e Massara – significa testimoniare un modo di amministrare fondato sul rispetto delle regole, sulla trasparenza e sulla responsabilità istituzionale. È la dimostrazione che la buona amministrazione non è un’eccezione, ma una possibilità concreta anche in Calabria, quando si sceglie di governare con serietà, competenza e senso dello Stato».

Secondo il segretario metropolitano del PD e la segretaria del Circolo di Siderno, questo tipo di riconoscimenti contribuisce a superare una narrazione rassegnata e stereotipata della Calabria. «Non servono toni esasperati né polemiche continue. Serve uno stile amministrativo sobrio, coerente, capace di tenere insieme legalità e capacità di governo».

«Il Partito Democratico – concludono – continuerà a sostenere un’idea di politica che si misura nei risultati, nella qualità delle scelte e nel rispetto delle istituzioni, perché è così che si rafforza la fiducia dei cittadini e si dimostra, nei fatti, che anche in Calabria si può amministrare bene».