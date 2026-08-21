Verso Gaza, un anno dopo: a Reggio l’incontro con l’equipaggio della ‘Brucaliffo’

Domenica 23 agosto, al Parco del Benessere e della Conoscenza di San Filippo di Pellaro, le associazioni ACE, LA STRADA, ECOJAZZ, ZEFIRO, il CIRCOLO del CINEMA “ZAVATTINI” e il C.S.O.A. “Angelina CARTELLA”, a partire dalle ore 19, invitano la cittadinanza ad un incontro con l’equipaggio della barca calabrese BRUCALIFFO ad un anno dalla sua partecipazione alla missione delle flottiglie per rompere l’assedio illegale e inumano di Gaza.

Un incontro per riflettere sulla situazione a Gaza

Un incontro che vuole essere una riflessione sul presente, su cosa sia possibile fare oggi per fermare il genocidio e i crimini contro l’umanità, per riaccendere i riflettori su una falsa tregua che non ha fermato lo sterminio, ma ne ha solo amplificato il raggio di azione.

Le continue dichiarazioni di Ben Gvir, Ministro per la sicurezza di Israele, nella loro ingenuità o protervia, rendono evidenti al mondo intero quali siano le reali volontà dei sionisti.

Nonostante i disperati tentativi di chi si arrampica sugli specchi per minimizzarli o, peggio, giustificarli.

Collegamento con l’Ospedale di Al-AWA a Gaza

È previsto inoltre un collegamento con l’Ospedale di Al- AWA a Gaza che opera in condizioni difficilissime in quell’enclave assediata, affamata, bombardata, ridotta allo stremo.

Restiamo umani.