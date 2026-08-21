A Taurianova la festa dell’unità dem. Atteso Nicola Zingaretti

“Piazza aperta, idee vive” è il filo conduttore della Festa dell’Unità organizzata dal Circolo del Partito Democratico “W. Schepis” di Taurianova, in programma mercoledì 26 e giovedì 27 agosto 2026 in Piazza Italia.

Il filo conduttore della Festa dell’Unità

La scelta è precisa: tornare in piazza per discutere dei problemi reali del territorio e, nello stesso tempo, del futuro politico del Paese. In una fase segnata dalle scelte del Governo Meloni e da un divario territoriale che continua ad allargarsi, il PD di Taurianova vuole mettere al centro una domanda politica semplice: quale alternativa vogliamo costruire e da dove deve partire?

Mercoledì 26 agosto: giovani e trasporti

La giornata di mercoledì 26 agosto si aprirà alle ore 18.30 con la tavola tematica dei Giovani Democratici, “Giovani e trasporti: da limite ad opportunità”, coordinata dai GD Taurianova.

Il dibattito sull’autonomia differenziata

Alle ore 20.00 si terrà il dibattito “Una e indivisibile – Perché l’autonomia differenziata minaccia l’unità dell’Italia”. Il dibattito sarà introdotto dal consigliere comunale PD Raffaele Loprete e moderato da Giuseppe Crisarà, Vice Segretario PD Taurianova. Interverranno Giuseppe Panetta, Segretario PD dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Domenico Marino, professore di Politica Economica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Partito Democratico.

Il punto di partenza è netto: per il Mezzogiorno l’autonomia differenziata non rappresenta un’opportunità, ma il rischio concreto di rendere strutturali disuguaglianze già profonde. Se l’accesso ai servizi pubblici dipende sempre di più dal territorio in cui si nasce, viene messo in discussione un principio essenziale: i diritti devono valere allo stesso modo in tutto il Paese.

La musica dei Radio Radianti

Alle ore 22.30 la serata si concluderà con la musica dal vivo dei Radio Radianti, cover band di Ligabue.

Giovedì 27 agosto: Donne Democratiche e parità

Il programma proseguirà giovedì 27 agosto. Alle ore 18.30 si terrà la tavola tematica delle Donne Democratiche, “Tra maternità e lavoro: parità concrete”, coordinata da Nadia Scarfò, responsabile Donne Democratiche di Taurianova. Un confronto sulle difficoltà che ancora oggi pesano sulle opportunità professionali delle donne e sulla necessità di trasformare la parità formale in diritti realmente esigibili.

La presentazione di “Dove canta il cuculo” di Gioacchino Criaco

Alle ore 20.30, in collaborazione con Accardi Libri Quotidiani, si terrà la presentazione del romanzo “Dove canta il cuculo” di Gioacchino Criaco. Dopo i saluti del segretario del Circolo PD di Taurianova Enzo Borgese, introdurrà Caterina Accardi, titolare della Libreria Accardi. Interverrà il senatore del Partito Democratico Nicola Irto. A dialogare con l’autore sarà Assunta Morrone, dirigente scolastica e scrittrice, mentre il reading sarà affidato a Enza Arcuri del Gruppo Teatro Elastico.

Nicola Zingaretti e “2027: l’alternativa è possibile”

Alle ore 21.30 si terranno le conclusioni politiche della Festa con l’incontro “2027: l’alternativa è possibile”, con Nicola Zingaretti.

Il titolo indica anche il senso politico dell’iniziativa. Il 2027 non può essere atteso come una semplice scadenza elettorale. L’alternativa alla destra va costruita prima, rimettendo insieme un progetto riconoscibile e una presenza politica capace di tornare nei luoghi in cui le persone vivono ogni giorno.

L’idea di Sud del PD di Taurianova

Da Taurianova vogliamo contribuire a questo percorso. Non limitandoci a contestare le scelte del Governo, ma mettendo in campo un’idea diversa di Paese e soprattutto un’idea diversa di Sud: non più un territorio costretto a rincorrere, ma una parte decisiva di qualsiasi progetto nazionale di cambiamento.

La chiusura con gli Essentia

Alle ore 22.30 la Festa si concluderà con la musica dal vivo degli Essentia.

“Piazza aperta, idee vive”

Con “Piazza aperta, idee vive”, il Circolo “W. Schepis” vuole rilanciare una politica che torni a farsi vedere e a discutere apertamente, senza rinunciare alla propria identità e senza nascondere l’obiettivo: costruire un’alternativa alla destra e farlo a partire dai territori.

L’appuntamento è per il 26 e 27 agosto in Piazza Italia a Taurianova.