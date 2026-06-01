Reggio, grande successo per la quinta edizione del memorial dedicato a Peppe Stellittano

Si è conclusa tra emozioni, applausi e grande partecipazione la quinta edizione del concorso di poesia dialettale “Così è la vita”, memorial dedicato a Peppe Stellittano, figura profondamente amata e ancora oggi ricordata dalla comunità per la sua sensibilità umana, il suo amore per la cultura popolare e il forte legame con il territorio.

La cerimonia alla scuola “Cassiodoro – Don Bosco”

Sabato sera, nel gremito cortile della scuola “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’iniziativa promossa da Nino Stellittano, leader dei Kalavrìa, in sinergia con l’istituto reggino guidato dalla dirigente scolastica Raffaella Eva Nicolò, con la collaborazione della casa editrice Città del Sole Edizioni diretta da Franco Arcidiaco e con il sostegno del Kiwanis Club Reggio Calabria, da sempre vicino alle iniziative rivolte ai giovani e alla valorizzazione della cultura.

Musica, poesia e tradizione

La serata, condotta con simpatia e professionalità dall’attore comico Gigi Miseferi, ha saputo coniugare musica, poesia e tradizione. Particolarmente apprezzato il concerto live della band Kalavrìa, che ha coinvolto il pubblico in un viaggio tra sonorità e identità calabrese, creando l’atmosfera ideale per la consegna dei riconoscimenti agli studenti protagonisti del concorso.

Numerosi gli elaborati pervenuti, tutti caratterizzati da sensibilità, creatività e una profonda conoscenza del dialetto come strumento di espressione e memoria collettiva.

I vincitori del concorso

Primo Premio

“‘Na susciata i ventu pi tia…”

Samuel Marino – Classe I A

Secondo Premio

“U cori divisu”

Diljaan Singh – Classe I B

Terzo Premio

“‘Na meravigghia”

Rachele Maria Costantino – Classe I B

Quarto Premio

“Casa”

Matilde Chiara Lutero – Classe III C

Quinto Premio ex aequo

“A vita ‘nta ‘nu biccheri”

Giulia Diano – Classe III D

“‘Na maschera”

Matilde Procopio – Classe III E

Il premio speciale “La mia creatività: il Castello di Sant’Aniceto”

Grande attenzione è stata riservata anche al premio speciale “La mia creatività: il Castello di Sant’Aniceto”, dedicato alla valorizzazione di uno dei simboli storici più significativi del territorio.

Primo Premio Speciale

“La Fortezza dell’Anima” – Dipinto

Benedetta Tripodi – Classe I E

Secondo Premio Speciale

“U Castellu” – Poesia

Aron Gallo – Classe I E

Le parole di Nino Stellittano

Visibilmente emozionato l’organizzatore Nino Stellittano, che ha sottolineato il valore culturale e umano dell’iniziativa.

“Ogni anno, questo memorial cresce e riesce a coinvolgere sempre più giovani. Vedere ragazzi così appassionati alla poesia dialettale significa mantenere viva la nostra identità e il ricordo di mio padre Peppe, che ha sempre creduto nel valore delle tradizioni e delle nuove generazioni. La sua memoria continua a vivere attraverso le parole, i sentimenti e la creatività di questi studenti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Raffaella Eva Nicolò che ha evidenziato il ruolo educativo del progetto.

“Questo concorso rappresenta un’importante occasione di crescita per i nostri alunni. Attraverso il dialetto, la poesia e l’arte, i ragazzi imparano a conoscere le proprie radici, a esprimere emozioni e a valorizzare il patrimonio culturale della nostra terra. Ringrazio tutti i partner che hanno contribuito alla riuscita di un evento che ormai è diventato un appuntamento atteso e significativo per la nostra comunità scolastica”.

Il bilancio della quinta edizione

La quinta edizione di “Così è la vita” si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, confermando la forza di un progetto che, nel ricordo di Peppe Stellittano, continua a trasmettere ai più giovani l’amore per la cultura, la lingua del territorio e i valori della condivisione. Una serata intensa e partecipata che ha celebrato non soltanto il talento degli studenti, ma anche la capacità della scuola e delle associazioni del territorio di fare rete per costruire occasioni autentiche di crescita culturale e umana.