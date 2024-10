Penalizzazione Reggina, dibattimento chiuso, il verdetto stasera?

Sta per concludersi, speriamo in maniera positiva, un'altra caldissima giornata per la società amaranto

Giornata intensa per la società amaranto che prova attraverso il proprio pool di avvocati a superare l’ennesimo ostacolo all’interno delle aule dei tribunali, questa volta davanti alla corte federale d’appello. In rappresentanza del sodalizio amaranto presente il direttore generale Vincenzo Iiriti il quale diversi giorni addietro aveva manifestato fiducia e ottimismo. Il dibattimento si è chiuso poco fa e al momento nulla trapela, molto probabile che il pronunciamento possa arrivare già in serata. La società, come anche i tifosi, attendono speranzosi di potersi vedere restituiti almeno un paio di punti.

Seguiranno aggiornamenti