Per il programma Rai ‘La Vita in diretta’ Reggio Calabria è “un piccolo paese”

Il programma di Rai 1 ‘La vita in diretta’ venerdi 2 agosto ha dedicato un approfondimento al cruente omicidio di Mariella Rota, la povera tabaccaia reggina brutalmente assassinata.

Un racconto che ha messo i brividi, anche per alcuni particolari che non erano stati resi noti prima.

Non è sfuggito a numerosi telespettatori che nel corso dell’approfondimento, una delle opinionisti presenti in studio ha descritto Reggio Calabria come ‘un piccolo paese’: “strano che in paese così piccolo nessuno si sia reso conto che il filippino non fosse un tipo particolare?”, l’illuminato commento.

Di strano c’è soltanto il commento dell’opinionista, che evidentemente deve aver confuso Reggio Calabria (città metropolitana che conta quasi 200 mila abitanti) con qualche altro piccolo paese. Magari uno dei tanti che impreziosiscono la provincia reggina con le loro bellezze naturali e i loro paesaggi da scoprire.

I paesi peraltro conservano quel lato poetico e viscerale legato alle tradizioni, così sincere ed autentiche, che è sempre bello sottolineare. Ma Reggio Calabria, di certo, tutto può essere tranne che un piccolo paese…Almeno fino a ieri, secondo le parole dell’opinionista del programma Rai.

CLICCA QUI per vedere il video e il servizio dedicato a Mariella Rota, a partire dal minuto 20.