Reggio, all’Università Mediterranea al via le iscrizioni per i Percorsi Abilitanti Docenti
Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica. I dettagli
06 Febbraio 2026 - 14:58 | Comunicato Stampa
L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2025/2026.
Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica.
La finestra per l’invio delle domande seguirà il seguente calendario:
- Apertura: 2 febbraio 2026, ore 08:00 Chiusura: 12 febbraio 2026, ore 12:00
Percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2025/2026:
Per tutti i dettagli consultare il bando ufficiale pubblicato sul portale dell’Ateneo.