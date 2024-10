Performance di Virginia Raffaele al Rendano di Cosenza. Pegna: “Anche la Calabria può crescere”

di Anna Biasi – Ruggero Pegna con 31 anni di grandi eventi, di fatti di musica nazionale ed internazionale, porta nuovamente in Calabria cultura, aggregazione e tante risate. La poliedrica attrice Raffaele si esibisce per la prima dello spettacolo in Calabria, al teatro Alfonso Rendano ubicato a Piazza XV marzo a Cosenza e i dati di presenze confermano la grandezza dell’evento con il tutto esaurito.

La show-woman, classe 80, scatena gli applausi per due ore di performance ininterrotte davanti ad uno strapieno teatro, avviando il gioco attorno all’essere e il non essere con Marina Abramovic, artista di origine serba che Virginia Raffaele ama molto.

I suoi personaggi si susseguono velocemente durante lo spettacolo, da Ornella Vanoni elegiaca e distratta a Belen Rodriguez, che spunta improvvisamente in platea e si lancia letteralmente sulle poltrone degli spettatori, cercando bramosamente interviste e selfie; dai personaggi liberamente tratti dalla realtà, tra cui l’eterna esclusa dai talent show musicali Giorgia Maura (ispirata ad Emma Marrone) alla poetessa transessuale Paula Gilberto Do Mar con i suoi balletti straordinari; da Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa, alla showgirl napoletana Francesca Pascale, fidanzatina di Silvio Berlusconi, che racconta il Bel Paese, imprecando in dialetto ai cari scomparsi.

L’imitatrice romana scrive interamente lo spettacolo, con Piero Guerrera, Giovanni Todescan e Giampiero Solari che ne cura anche la regia, entrando in scena con le sue maschere, che talvolta la respingono e altre se ne impossessano ma che si palesano sempre in lei, vincitrice, vera, capace e talentuosa.

È ironica, a tratti malinconica e realistica in maniera agghiacciante. Quando lo spettacolo sembra esser terminato e Virginia si sveste dei suoi tanti volti e le sue mille voci, raggiunge il palco Carla Fracci ballando da grande étoile, volteggiando di continuo.

Sul finale il pubblico si alza in piedi e, idealmente, abbraccia la grande attrice che con la sua naturale raffinatezza ricambia l’abbraccio, stringendosi.

Il festival “Fatti di musica” di Ruggero Pegna porta sempre il meglio dello spettacolo italiano, impegnato a soddisfare le richieste del pubblico,intercettando le attese, non solo con eventi musicali, e artisti del calibro di Vasco Rossi e Ligabue, star internazionali, come Sting, Elton John, Santana, ma anche con fatti di risate, portando in Calabria grande comicità.

Ruggero Pegna, arrivato al trentunesimo evento della stagione, commenta a fine spettacolo: “Virginia Raffaele è la prima donna dello spettacolo italiano. Sono felice di averla proposta ed evidentemente il pubblico la attendeva. È bravissima, poliedrica, eclettica, cantante, attrice comica, ballerina, acrobata e lo spettacolo è congeniato molto bene; spero che anche a Catanzaro ci sia lo stesso pienone così come a Reggio Calabria per il grande evento di domenica sera con Gilberto Gil, Cortejo Afro & Nucleo de Opera da Bahia, serata unica in Italia. Mi auguro che il teatro Cilea risponda positivamente perché è un evento non facile ma di caratura mondiale e spero che il pubblico reggino, partecipi numeroso, altrimenti non saprà mai cosa si sarà perso. Anche la Calabria può crescere nei gusti, ponendo attenzione ad una cultura musicale vera”.