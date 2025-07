L’ex Pergolizzi: la Reggina, i motivi dell’addio, la strategia per vincere i campionati

"Ho spesso rinunciato a stipendi e incarichi. A me non interessano i soldi"

Nella lunga intervista rilasciata ai colleghi di seried24, l’ex allenatore amaranto Rosario Pergolizzi, ha parlato ovviamente anche della sua breve esperienza alla Reggina:

“Il mio ritorno a Reggio è stata una scelta di cuore, è scattata subito la scintilla, è stata un’opportunità da me cercata e voluta. Il mio rammarico è di non aver continuato questa avventura fino alla fine. Non posso ipotizzare come sarebbe andata a finire, anche perché Trocini ha fatto un ottimo lavoro e la squadra ha dato tutto, giocandosi il campionato con il Siracusa fino all’ultima giornata.

La strategia giusta per vincere un campionato? La continuità e il lavoro quotidiano. I campionati si vincono costruendo mattoncino dopo mattoncino. Ci vuole un lavoro immenso per arrivare all’obiettivo finale e spesso ci si dimentica che va dato del tempo a un allenatore, a un progetto, a una squadra, per ultimare il cammino.

Ho spesso rinunciato a stipendi, incarichi. A me non interessano i soldi, ma i progetti e le scelte giuste. In quel momento ho avuto un problema grave, non potevo essere concentrato al 100%, quindi si è scelta quella via. Adesso, fortunatamente si è risolto tutto e non vedo l’ora di tornare in panchina. Sono carico, motivato e entusiasta. Allenare è la mia vita”.