Perla dello Stretto: fine settimana tra degustazione di frutta e Amici di maria De Filippi

Fervono i preparativi al Centro Commerciale Perla dello Stretto per un fine settimana ricco di appuntamenti.

Sabato 01 agosto, dopo il successo della scorsa settimana, ritorna la degustazione di frutta fresca. A partire dalle 16,00 nelle gallerie dello shopping center di Villa San Giovanni verranno allestite due postazioni, al primo e secondo livello, per permettere a tutti i palati più curiosi di assaggiare la fresca e colorata frutta di stagione.

Domenica la danza con i ragazzi di Amici

Grande appuntamento con la danza domenica 02 agosto.

A partire dalle ore 19.30, direttamente dall’ultima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi e targato Mediaset, l’esibizione della vincitrice della categoria ballo, Virginia Tomarchio e dei finalisti Klaudia Pepa e Giorgio Albanese. I ragazzi di Amici alla fine della loro performance incontreranno i propri fan per foto ed autografi.

Il centro commerciale di Villa San Giovanni

La Perla dello Stretto offre ai visitatori 13.600 mq di superficie commerciale. Nato dalla visione unitaria di un gruppo di imprenditori, il Centro vuole essere uno strumento per la valorizzazione ed integrazione con il territorio. Ancora tante le novità in cantiere per il mall di Villa San Giovanni che giorno dopo giorno conquista sempre più consenso. Un luogo ideale e d’incontro e divertimento per molte famiglie, grazie all’organizzazione di animazioni eventi culturali ed attività di intrattenimento durante tutto l’arco dell’anno. Dopo l’inaugurazione del 22 luglio scorso e l’apertura di 15 attività commerciali, toccherà nei prossimi mesi all’avvio delle restanti attività per arrivare entro fine anno, secondo la strategia di apertura e commercializzazione, ad un complessivo di 50 attività commerciali.