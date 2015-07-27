Perla dello stretto: grande successo per la riapertura del centro commerciale

Partecipazione oltre ogni aspettativa per il centro commerciale Perla dello Stretto nella sua prima settimana di vita. Superate le aspettative degli esercenti e della direzione nonostante la scelta di effettuare un’apertura in tre step e l’apertura al momento di soltanto 15 attività commerciali. Dopo l’avvio della prima fase, coincisa con l’inaugurazione, toccherà nei prossimi mesi alle fasi 2 e 3 che porteranno entro fine anno all’apertura complessiva di 50 attività. Soddisfazione diffusa anche tra i visitatori che si sono detti contenti della rinascita del Centro Commerciale, gradimento espresso anche attraverso i social network. La pagina facebook ufficiale della Perla dello Stretto è cresciuta in maniera vertiginosa nel giro di pochi giorni. L’ampio parcheggio, gli accessi facilitati e la raggiungibilità dell’arteria autostradale hanno permesso di gestire con cura l’afflusso degli autoveicoli senza creare disservizi per i residenti ed i visitatori.

La struttura, unica nel suo genere nel versante nord della città di Reggio Calabria, offre ai visitatori 13.600 mq di superficie commerciale. Nato dalla visione unitaria di un gruppo di imprenditori, il Centro vuole essere uno strumento per la valorizzazione ed integrazione con il territorio. Un nuovo corso gestito da Cogest Retail, leader in Italia nella commercializzazione e gestione di Centri Commerciali e complessi polivalenti, che si sta già occupando anche del riposizionamento strategico del Centro.

Gli eventi in programma al centro commerciale

Un pubblico attratto anche dagli eventi in programma in questa fase inaugurale. Numerose le presenze in occasione del live dei “Taranproject”, che hanno presentato al pubblico del centro commerciale il loro ultimo album “Sonu”. Due ore di musica all’insegna della riscoperta delle origini della tarantella calabrese in chiave moderna. Nella giornata di sabato “boom” di presenze anche per la degustazione di frutta fresca in galleria, in replica sabato 01 agosto. Ed ancora, domenica 02 agosto a partire dalle ore 18,30, direttamente dall’ultima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi e targato Mediaset, l’esibizione della vincitrice, Virginia Tomarchio e dei finalisti Klaudia Pepa e Giorgio Albanese. I ragazzi di Amici alla fine della loro performance incontreranno i propri fan per foto ed autografi.