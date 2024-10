Perugia: Alvini mette in guardia i suoi. Parole significative sulla Reggina

Alla vigilia del match tra il Perugia e la Reggina, ha parlato il tecnico degli umbri Alvini che mette in guardia i suoi ragazzi rispetto a quella che è la forza degli amaranto. Queste le sue dichiarazioni riprese da calciogrifo.it:

Leggi anche

La Reggina non è una sorpresa

“La Reggina è costruita per fare un campionato da protagonista. Ha una rosa importante ed un allenatore abituato a vincere. La Reggina non è una sorpresa: è una squadra esperta con un’identità precisa. Ci aspetta una partita veramente tosta. Dare il massimo e proseguire nel percorso di crescita. A Lecce abbiamo gestito male il possesso palla, giovedì voglio vedere passi in avanti. Bisogna lavorare forte e quotidianamente. La qualità della squadra passa dal miglioramento dei singoli”.