Verso Perugia-Reggina: Castori con gli uomini contati in difesa

Perugia sconfitto sul campo del Sudtirol, fermo quota 30 in classifica e prossimo avversario della Reggina. Al danno per mister Castori si aggiunge anche la beffa con le squalifiche che arriveranno dal Giudice Sportivo e riguarderanno Curado e Rosi, mentre rientra Paz. E’ emergenza vera per gli umbri in difesa considerando anche le assenze per infortunio di Angella e Dell’Orco. Da verifica poi le condizioni di Di Serio ed Ekong.

