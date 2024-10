Perugia-Reggina, ufficiale la data del recupero

Sarà recuperata mercoledì 5 aprile alle 20.15 Perugia-Reggina, gara valida per la 10/a giornata del campionato di serie B che era inizialmente programmata per l’11 marzo scorso.

In seguito alle forti scosse di terremoto di giovedì scorso in Umbria, la Prefettura aveva deciso di rinviare per precauzione la gara tra il Perugia e la formazione amaranto, che si sarebbe dovuta giocare alle 14 del sabato al Curi.

Reggina che affronterà il Perugia in mezzo alle sfide con il Genoa del 31 marzo, e la gara interna con il Venezia del 10 aprile.