Perugia – Reggina: rinvio ufficiale. Arriva il comunicato

La gara tra Perugia e Reggina, in programma domani allo stadio Renato Curi e valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie BKT, è stata rinviata a data da destinarsi vista l’ordinanza n. 401 del 10 marzo 2023 emanata dal Comune di Perugia, a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato in questi ultimi giorni il territorio umbro.

Il club ospitante informa che “tutti i biglietti già emessi per la gara in oggetto sono validi anche per la gara di recupero” e che “una volta stabilita la data di recupero sarà definita una finestra temporale per ottenere il rimborso per chi non potrà assistere alla partita”.