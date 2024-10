Denis-Montalto. La Reggina sbanca Pescara e conquista tre punti d’oro

La Reggina sbanca Pescara e si spera segni una svolta significativa al proprio campionato. Tre punti di platino grazie alle reti di Denis e Montalto ed un secondo tempo giocato veramente ad alti livelli.

Primo tempo

Nonostante si sia giunti solo alla seconda di ritorno, riveste già una importanza rilevante lo scontro all’Adriatico tra il Pescara e la Reggina. Baroni punta molto sui nuovi, conferma Edera, Montalto e Crimi mentre in difesa, dopo la grande prestazione con la Salernitana, ancora fiducia a Stavropoulos. Nessun superstite della passata stagione nell’undici iniziale.

Solito inizio della Reggina con tanto possesso palla ed una buona occasione al quinto minuto con il cross di Edera e Montalto che non ci arriva per un soffio da buonissima posizione. Il Pescara si affaccia dalle parti di Nicolas con un tiro dai venticinque metri di Tabanelli, parato senza affanno dall’estremo difensore amaranto. Spunto interessante sula destra con il cross in mezzo per il solissimo Menez che colpisce ma non benissimo e da pochi passi la sua conclusione viene deviata. Grande occasione. Per vedere un’altra conclusione, bisogna aspettare il minuto quarantatre con Edera che da buona posizione gira in porta, para Fiorillo. La Reggina gioca ma è inconcludente, il Pescara è tutto chiuso nella propria metà campo.

Secondo tempo

Subito Ceter nella seconda parte, è la prima mossa di Breda che schiera due punte per cercare di fare qualcosa di meglio e di più rispetto ad un primo tempo anonimo. Le prime mosse di Baroni sono al quindicesimo con gli ingressi di Denis e Bianchi per Edera e Crimi, è 4-4-2. Ed è proprio Denis che un attimo dopo il suo ingresso, fallisce una grande occasione da rete al limite dell’area piccola, dopo un cross preciso di Menez. Al minuto settantadue, grande azione sulla destra con Folorunsho che serve Lakicevic, pallone in mezzo, questa volta Denis non sbaglia. Reggina in vantaggio. Al settantanovesimo, ancora una giocata sulla destra, perfetto il cross di Bianchi e grandissimo intervento in scivolata di Montalto che mette la palla alle spalle di Fiorillo. E’ 0-2. A sessanta secondi dalla chiusura gran palla di Bianchi, taglio di Liotti che supera Fiorillo e mentre il pallone sta per entrare in porta viene salvato sulla linea da un difensore. Finisce il match con la Reggina che porta a casa tre punti che valgono oro.