Consiglio Regionale, Canale incontra Cannizzaro e Gallo: azioni preventive e di controllo

Nel pomeriggio di ieri, 15 maggio 2023, presso la sede del Consiglio regionale della Calabria si è tenuto un incontro tra l’On. Francesco Cannizzaro e l’assessore regionale all’agricoltura e alla caccia On. Gianluca Gallo alla presenza dell’Avv. Massimo Canale Commissario dell’Ambito territoriale di Caccia RC1 che ha illustrato le problematiche connesse alle diverse questioni interessanti il mondo della caccia, riservando la dovuta attenzione – in via preventiva e di controllo – anche al ruolo del settore venatorio reggino nell’azione di contrasto all’eventuale insorgere ed espandersi della peste suina.

Leggi anche

Al riguardo, l’On. Cannizzaro ha condiviso la strategia di intervento di fronte ad un problema che rischierebbe di porre in pericolo l’intera filiera del comparto suinicolo, dagli allevatori alle aziende che si occupano della produzione di salumi; ha quindi ribadito la necessità del coinvolgimento dei cacciatori reggini in tutte le attività che saranno programmate e decise dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.

Dal canto suo il commissario dell’ATCRC1 ha offerto all’assessore Gallo la disponibilità di un alto numero di cacciatori volontari in possesso di competenze specifiche in materia dal momento che presso l’ATCRC1 già nel mese di dicembre dello scorso anno si è tenuto un corso abilitante alla sorveglianza passiva della Peste suina Africana a cui hanno partecipato 88 volontari a cui vanno aggiunte 29 persone formate nella medesima materia dall’Ente regionale.

L’assessore Gianluca Gallo, richiamato il piano già da tempo adottato dalla Giunta regionale in ottica di prevenzione e sorveglianza, ha accolto con soddisfazione le disponibilità manifestate e si è impegnato – unitamente ai propri uffici e al Commissario nazionale – a valorizzare in ogni forma possibile di collaborazione al fine di affrontare al meglio la questione.