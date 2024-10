Peste suina a Reggio, Irto (PD): ‘Localizzate carcasse di cinghiali positivi’

Dopo le preoccupanti notizie diffuse a mezzo stampa in ordine all’espansione della peste suina in tutta la Provincia di Reggio Calabria e all’allarme crescente tra gli allevatori di suini e i produttori di salumi, il senatore del Pd Nicola Irto ha depositato un’interrogazione risposta a scritta al Ministro della Salute, al Ministro degli Affari regionali e al Ministro dell’Agricoltura per chiedere immediati interventi.

«Il 25 aprile scorso purtroppo nel territorio della Città di Reggio Calabria è stata rinvenuta la prima carcassa di cinghiale risultata positiva al test sulla P.S.A. – si legge nell’interrogazione – e, invero, è stata conclamata la positività di diversi cinghiali rinvenuti morti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria in diversi allevamenti di suini semi bradi».

La situazione, dunque, desta particolare preoccupazione e necessita di un’attenzione particolare. E se grazie alla collaborazione di alcune squadre di caccia al cinghiale in braccata operanti nei Comuni di Reggio Calabria e di Cardeto il Commissario dell’Ambito territoriale di Caccia RC1 si è riusciti a risalire alla posizione georeferenziata delle carcasse rinvenute fino alla data odierna:

“Ciò che preoccupa è che ufficialmente nessuno ad oggi scriva o diffonda la notizia di queste carcasse tanto che i comuni della Provincia di Reggio Calabria non risultano inseriti tra i Comuni italiani in cui è stata riscontrata la malattia”.

Considerato che ufficialmente i Comuni Calabresi non sarebbero tra quelli colpiti dalla P.S.A. e che, invece, la tempestività degli interventi e del monitoraggio risultano essere gli unici strumenti per bloccare la diffusione a macchia d’olio di questa epidemia letale, il senatore Irto ha interrogato il Ministro della salute, il Ministro degli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’Agricoltura al fine di sapere se: