PGS, in Calabria le finali nazionali giovanili di pallavolo e calcio a cinque.

Il 2014 è senza dubbio un anno speciale per le Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. A decretarlo sono i numeri: 25 campionati di diverse categorie e sport già avviati, 20 manifestazioni e tornei previsti fino a fine anno, oltre 300 partire disputate, 10 nuove società affiliate (+20% rispetto al 2012-2013), 1500 tesserati (numero raddoppiato rispetto a due stagioni fa). Numeri ai quali affiancare le essenziali attività formative e associative che stanno catapultando la Calabria tra le regioni più virtuose del panorama italiano delle PGS.Ed a conferma di ciò, visti gli ottimi risultati, sarà proprio la Calabria ad ospitare nei prossimi mesi le principali manifestazioni nazionali giovanili di pallavolo e calcio a cinque. Location prescelta, ancora una volta, l’incantevole località turistica di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro, dove confluiranno, da più parti d’Italia, giovani atleti pronti a contendersi la “Don Bosco Cup 2014”. Sarà un’occasione di sport e sano agonismo, ma soprattutto un’opportunità di confronto e di condivisione per giocatori, alleducatori, dirigenti e organizzatori.«Le PGS calabresi stanno crescendo tantissimo negli ultimi anni – spiega il presidente del Comitato Regionale PGS, Demetrio Rosace – soprattutto nel settore del calcio a cinque. Se per la pallavolo si tratta dell’ennesima conferma avendo già ospitato negli ultimi anni le fasi nazionali, è per noi motivo d’orgoglio essere i promotori ed i capofila di una manifestazione nazionale indirizzata al settore giovanile del pentacalcio. Si spera, con tale iniziativa promozionale, di assistere ad un rilancio graduale del calcio a cinque. La Calabria chiama… con lo sport, con il cuore!».Le manifestazioni nazionali, organizzate dal Comitato Regionale PGS con il patrocinio del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, si terranno in due diversi momenti: dall’1 al 4 maggio le finali di pallavolo femminile under 18 e dal 31 maggio al 2 giugno le finali di calcio a cinque under 15, under 17 e under 19. Ulteriori dettagli sul sito www.donboscocupcalabria.it.ggNel frattempo, si terrà domenica 23 marzo p.v., nel comune cosentino di Spezzano Piccolo, la terza Festa Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi riservata alle categorie micro, mini e propaganda di calcio a cinque, volley e basket.Per ulteriori informazioni, per i calendari ed i risultati dei campionati in corso di svolgimento, è possibile visitare il sito ufficiale del Comitato Regionale PGS Calabria: www.pgscalabria.it.gg