Grande festa al Pianeta Viola per i Giochi Studenteschi di Reggio Calabria. Trionfano il Liceo ‘Volta’ e l’Istituto ‘La Cava’ di Bovalino

Una giornata di festa all’insegna del basket, dell’entusiasmo e dei valori dello sport ha animato il parquet del Pianeta Viola, teatro delle finali provinciali dei Giochi Studenteschi di pallacanestro, organizzate in collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Fip Calabria.

Sul campo, protagonisti assoluti gli studenti degli Istituti della provincia di Reggio Calabria che hanno dato vita a gare intense, corrette e spettacolari, confermando ancora una volta quanto il movimento cestistico scolastico rappresenti una base solida per il futuro della pallacanestro calabrese.

A conquistare il gradino più alto del podio sono stati il Liceo Scientifico “Volta” di Reggio Calabria, vincitore per gli istituti di primo grado e l’Istituto Comprensivo “La Cava” di Bovalino, primo classificato per il secondo grado, in una cornice straordinaria, con tanti studenti, docenti e appassionati sugli spalti, ha accompagnato le finali trasformandole in una vera e propria festa dello sport.

“Eventi come questo rappresentano il cuore pulsante del nostro movimento – ha dichiarato il presidente regionale Fip Paolo Surace -. Vedere tanti giovani scendere in campo con passione, rispetto e spirito di squadra è il risultato più importante. Il basket scolastico è il primo passo per formare non solo atleti, ma cittadini consapevoli dei valori dello sport. Ringraziamo l’Ufficio Scolastico Regionale e il responsabile provinciale Alberto Adamo e la responsabile provinciale della Fip per la scuola Anna Fotia, i docenti e tutte le scuole coinvolte per la collaborazione – ha aggiunto Surace – che ha reso possibile la buona riuscita dell’evento”.