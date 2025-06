Un pianista reggino in concerto all’Istituto Italiano di Cultura di Londra

Venerdì 4 Luglio alle 18:30 nelle prestigiose sale del 39 di Belgrave Square nel cuore del Regno Unito il pianista Antonio Morabito si esibirà in un dinamico ed entusiasmante programma incentrato sull’influenza della cultura italiana nell’arte pianistica attraverso i secoli. Partendo dal barocco fino al Novecento, da Scarlatti a Respighi passando per Chopin, Scriabin e Listz, il pianoforte sarà l’assoluto protagonista di una serata emozionante.

“È un piacere e un onore suonare all’Istituto Italiano di Cultura, polo per la comunità Italiana a Londra di cui faccio parte da molti anni. La sinergia con questa istituzione nasce da una condivisione degli obiettivi, dall’amore per la Nostra Terra e dalla volontà di condividere il suo incredibile patrimonio culturale con un pubblico sempre più vasto” dice Morabito, fresco fondatore del progetto sociale BriosOrchestra presentato il 18 giugno scorso presso il Consolato Generale d’Italia a Londra.

Il pianista italiano, diplomato al conservatorio Cilea di Reggio Calabria, vive da anni nella capitale britannica dove si è perfezionato al Royal College of Music e porta avanti una carriera concertistica ricca di soddisfazioni, non ultima l’invito da parte dell’illustre organismo ufficiale dello Stato italiano che rappresenta e promuove la cultura italiana in Inghilterra.

Il concerto sarà preceduto da un’introduzione della Dott.ssa Federica Nardacci che guiderà il pubblico ad un ascolto più consapevole e informato attraverso una narrazione appassionata dei brani e dei loro compositori.