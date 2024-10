‘Affidamenti milionari alla velocità della luce’: la nota del Pd sul nuovo Piano turistico della Calabria

“Nella vicenda che riassumiamo – afferma il capogruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Bevacqua assieme ai consiglieri Guccione, Irto, Notarangelo e Tassone – temiamo ci sia poco di ‘emozionale’, ma molto di sbrigativo, superficiale e poco convincente. E non solo perché, quando si decide di promuovere l’immagine della Calabria, occorrerebbe fare ricerche rigorosamente congegnate al fine di evitare che la promozione dell’immagine sia disallineata dai risultati reali dell’azione politica ed amministrativa innescando, in tal modo, effetti del tutto controproducenti, ma in particolare perché in questa circostanza vi è la dimostrazione emblematica di come sono organizzate ed indirizzate le risorse pubbliche ai tempi del centrodestra in Calabria”.