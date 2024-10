Piazza Indipendenza di Reggio Calabria

Piazza Indipendenza è una piazza del centro storico di Reggio Calabria. A poca distanza dal Museo Archeologico di Reggio Calabria e dalla stazione ferroviaria Reggio Lido, la pizza è fra le più trafficate della città.

Piazza Indipendenza è spesso sede di concerti musicali e spettacoli che si tengono principalmente nel periodo estivo.

Non si tratta di una piazza convenzionale, a causa del convergere del flusso veicolare.

Ai bordi della piazza si aprono due grandi slarghi, uno in prossimità della stazione di Reggio-lido, l’altro, meno esteso, in prossimità del museo archeologico e del largo Cristoforo Colombo, in prossimità del quale è collocato il Monumento a Corrado Alvaro. Il monumento, opera dello scultore Alessandro Monteleone, fu realizzato nel 1965. È costituito da tre distinti blocchi a forma di cubo, in marmo travertino, sulle cui facciate sono scolpiti personaggi, pensieri e frasi dalle opere, con il busto dello scrittore stesso; riconoscimento della città e della provincia di Reggio a Corrado Alvaro, che diede vanto alla cultura italiana.