Caos Piazza del popolo, Milia (FI): “Amministrazione Falcomatà arrogante”

“Nessuno ha detto che non bisogna ripristinare la legalità a Piazza del popolo, ma cancellare con un colpo di spugna il mercato storico della città, quando in tutto il Paese la direzione delle amministrazioni comunali è un’altra, cioè di valorizzare quelli che sono i mercati storici, basti guardare Catania o Milano, dove in uno quartieri più borghesi come il quartiere di Isola, il mercato viene potenziato”.

Duro intervento del capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, a margine della seduta in commissione controllo e garanzia, in cui, proprio su richiesta formale del capogruppo, è stata audita ieri l’assessore Lanucara in merito alla nuova destinazione di Piazza del popolo.

“Con un colpo di spugna si decide di lasciare 80 e più operatori ambulanti in mezzo a una strada, la comunità senegalese, le comunità straniere che operano legalmente e che collaborano tutti i giorni con il quartiere” ribadisce Milia.

“Senza prima ascoltare i commercianti, si prendono decisioni drastiche, cancellando un pezzo di storia, cancellando anche un punto sociale per tutti gli abitanti, per tutti gli anziani delle case basse del quartiere. Una decisione vergognosa a cui noi di Forza Italia ci opporremo, al fianco dei venditori ambulanti, perché siano tutelati, e per il bene della città, perché la tradizione e l’identità di un luogo storico come il mercato di Piazza del popolo non vengano distrutti” conclude Milia.