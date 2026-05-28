PIL, Minenna: ‘Trend positivo per la Calabria, dovrebbe essere la Regione con la miglior crescita’

"Il presidente - ha detto l'assessore regionale - è riuscito a creare una squadra capace di far atterrare gli investimenti abbastanza velocemente sul territorio"

“Gli indicatori macroeconomici sono molto positivi. La Calabria nel primo semestre ma anche dai primi dati preliminari sul secondo semestre 2025 dovrebbe essere la regione con la migliore crescita di Prodotto interno lordo a livello nazionale”.

Così l’assessore al Bilancio della Regione Calabria, Marcello Minenna, a margine di una iniziativa organizzata a Catanzaro dal dipartimento Lavoro per sostenere le politiche occupazionali.

Minenna: “Investimenti più rapidi, valore aggiunto sul territorio”

Sui livelli di occupazione Minenna ha evidenziato che “gli indicatori sono più eterogenei, più diversificati per fascia d’età. Non v’è dubbio però che le iniziative messe a terra dalla Regione in questi ultimi anni sono state in grado di atterrare sul territorio e creare valore aggiunto”.

La tendenza positiva registrata nel 2025, secondo l’assessore al Bilancio, è ascrivibile alle iniziative e agli investimenti realizzati dall’amministrazione regionale che, ha proseguito, “hanno tempi naturali per manifestarsi sul territorio, in questo caso i tempi sono stati più rapidi del solito. Un risultato figlio della capacità di fare investimenti in tempi rapidi, in precedenza un problema oggettivo in Calabria. Invece, il presidente è riuscito a creare una squadra capace di far atterrare gli investimenti abbastanza velocemente sul territorio e intraprendere una serie di iniziative innovative che stanno portando i loro risultati”.

Fonte: Ansa Calabria