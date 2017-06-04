“Piloti per passione” la scuderia di Sambatello in gara a Curinga

Spiegamento di forze della scuderia “Piloti per Passione” alla seconda gara di campionato slalom calabrese organizzato, a Curinga, dall’ACI di Catanzaro con a capo Eugenio Ripepe.

Infatti i 12 piloti reggini al via, nelle varie categorie, hanno dato battaglia sull’impegnativo percorso ottenendo importanti risultati in tutte le classifiche: assoluta, di gruppo e di classe.

Non sono mancati gli inconvenienti alcuni dei quali risolti prontamente dal sempre presente ed indispensabile Ninni Fossato.

I risultati dei piloti reggini

Nono e decimo posto assoluto per Vincenzo Suraci (2 minuti, 37” e 01) e Nino Germanò (2 minuti, 37” e 58); Vincenzo Suraci ha conquistato anche il 1° di Gruppo e di Classe in S-S5; mentre in classe 1600 N podio tutto targato “Piloti per Passione” con Nino Germanò, Sergio Larocca e Giuseppe Aricò, nell’ordine primo, secondo e terzo; secondo posto per Rocco Porcaro in RS-RS 1.6 che alla prima manche è rimasto senza la seconda marcia, nonché primo posto per Domenico Battaglia ed Antonello Gramuglia, rispettivamente in gruppo A 1300 e gruppo N 1300.

Secondo posto per Carmelo Barbaro in A 1300 e Salvatore Lipari all’esordio stagionale con la sua A 112 S3. Quinta piazza per Ivan Filippone.

Sfortunata la prova di Francesco Battaglia che, fermato dalla bandiera rossa a poche decine di metri dalla linea del traguardo, non è riuscito più a partire con la sua nervosa 306 RS Plus.

Ottimo esordio per l’avvocato Vincenzo Barca di Oppido che a bordo della sua 500 ottiene un incoraggiante secondo posto in RS 1400.

Le prossime gare: Morano e lo slalom di Gambarie

Domenica prossima di riposo prima della nuova partenza per la gara di Campionato Italiano Velocità Montagna di Morano del 9, 10 e 11 Giugno.

Mentre – nel contempo – il direttivo della scuderia “Piloti per Passione”, con in testa il presidente dott. Giuseppe Denisi, è proteso nei preparativi per l’organizzazione del 2° slalom di Gambarie in programma il 25 Giugno prossimo sul caratteristico tracciato Mannoli – Gambarie.

Foto di Demetrio Vilardi