All’Hostaria dei Campi il ‘Pinsotto della Madonna’, unico nel suo genere

Come ogni anno, in occasione della Festa della Madonna, l’Hostaria dei Campi rinnova la sua proposta gastronomica con una creazione ormai diventata simbolo delle celebrazioni: il “Pinsotto della Madonna”.

Si tratta di un panino unico nel suo genere, racchiuso da un panPinsa leggerissimo e fragrante, ottenuto da un impasto lavorato con biga, caratterizzato da pochissima mollica per lasciare spazio al ripieno.

Il cuore del “Pinsotto” è infatti dedicato ai sapori tipici della tradizione: salsiccia di qualità, patate, peperoni, cipolla. Per chi ama le note più intense della cucina mediterranea, non può mancare la caponata in agrodolce dell’Hostaria, preparata secondo ricetta originale e ormai inimitabile.

Un panino che non è solo una proposta culinaria, ma un vero e proprio rito gastronomico che accompagna i reggini durante i giorni di festa, tra devozione e convivialità.

L’appuntamento è all’Hostaria dei Campi, in via Reggio Campi 1° tronco n.30 a Reggio Calabria.

Prenotazioni al 0965/324003.