Rachele Pioli, nuova freccia della Puliservice Volley: ‘Grinta e ambizione per toglierci delle soddisfazioni’

C’è una nuova protagonista pronta a scendere in campo con la maglia della Puliservice Volley. Si chiama Rachele Pioli, è nata a Foligno (PG) il 25 maggio 2005, e nonostante la giovane età porta con sé un bagaglio di esperienza davvero notevole.

Cresciuta pallavolisticamente nella Trevi Volley, ha collezionato successi importanti nel settore giovanile: campionessa regionale nelle categorie U14, U17 e U19, e due finali regionali sfiorate. Le sue qualità non sono passate inosservate, tanto da meritare la convocazione nella rappresentativa regionale e l’opportunità di allenarsi con i selezionatori nazionali.

La sua determinazione l’ha spinta presto a confrontarsi con realtà lontane da casa. Dopo la prima esperienza in B2 e U18 con l’Olimpia Teodora Ravenna, è tornata a Trevi per disputare il campionato di B1. Le tappe successive l’hanno vista protagonista in Emilia-Romagna (B2 con Alseno) e nelle Marche (B2 con Clementina 2020), dove nella scorsa stagione ha sfiorato l’accesso ai playoff.

Ora l’approdo a Reggio Calabria, in una nuova avventura che l’ha subito entusiasmata.

Le prime impressioni

“Siamo reduci dal primissimo incontro tutti insieme, c’era tutta la dirigenza, c’era lo sponsor, c’erano tutti i componenti dello staff tecnico. È chiaro che si riparte, si riparte finalmente in campo, siamo al Palacalafiore, verso una nuova avventura, una nuova esperienza.”

Le ambizioni

“Le ambizioni sicuramente sono alte, abbiamo iniziato bene la stagione. Bellissime impressioni, il palazzetto, il Palacalafiore è fantastico, è molto grande, ci hanno accolto bene, lo staff e la dirigenza ci hanno spiegato quello che saranno poi i prossimi giorni e sono molto emozionata.”

Che giocatrice sono?

“In campo sono sicuramente una giocatrice molto grintosa e cerco sempre di spronare le mie compagne e voglio fare il meglio possibile.”

Il campionato?

“Ho giocato questo campionato in altre regioni, è molto competitivo.Giocheremo contro tante squadre siciliane aggiunte ai derby. Mi aspetto sicuramente un campionato combattuto. È il primo anno che affronto questa zona del campionato, quindi ho sempre fatto in altre regioni, però so e mi hanno detto che sarà competitivo.”

“Mi aspetto di toglierci delle soddisfazioni. Ancora siamo agli inizi, ci stiamo trovando tra le ragazze, ma mi sembra che siamo un buon gruppo e che possiamo fare bene.”