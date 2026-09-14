Serie D: la Reggina dovrà fare la sua strada, ma uno sguardo alle altre… Occhio alla giornata di mercoledi

Il vantaggio è minimo, il cammino è appena iniziato, però...

La Reggina guarda tutti dall’alto. Per la prima volta da quando è ripartita dalla Serie D, al quarto anno consecutivo nella categoria, la squadra amaranto si trova in testa alla classifica e soprattutto in completa solitudine. Un dato che assume un valore particolare considerando il percorso delle ultime stagioni. La Reggina, infatti, ha spesso iniziato i campionati con l’ambizione di partire forte, ma si è ritrovata quasi sempre a inseguire. Questa volta, invece, il copione sembra essere cambiato: due vittorie nelle prime due giornate e il primato conquistato.

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Un avvio positivo, ma che va letto con equilibrio. Siamo soltanto alla seconda giornata e il campionato è ancora tutto da costruire. Lo stesso mister Marchionni ha sottolineato la particolarità del girone, definendolo diverso dagli altri e probabilmente più complicato, come stanno confermando anche i primi risultati. La classifica, dunque, racconta un momento importante ma ovviamente non ancora decisivo. La Reggina ha però la possibilità di dare un primo segnale già dal prossimo appuntamento.

Mercoledì arriva il primo turno infrasettimanale della stagione e gli amaranto torneranno al Granillo per affrontare l’Avola. Una gara che può permettere alla squadra di Marchionni di consolidare il primato e aumentare la fiducia dell’ambiente. Alle spalle, intanto, saranno da seguire alcuni incroci interessanti. Occhi puntati sulla sfida tra la Nissa e un Trapani ancora alla ricerca della propria identità dopo un avvio molto al di sotto delle aspettative, ma anche sul confronto di Barcellona Pozzo di Gotto tra Nuova Igea Virtus e Vibonese, due formazioni che possono recitare un ruolo importante nel torneo.

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Sul prossimo impegno, Marchionni ha già indicato la strada: la prestazione contro l’Avola, secondo il tecnico amaranto, sarà più vicina a quella convincente vista all’esordio contro il Licata piuttosto che alla sofferta vittoria ottenuta sul campo del Modica. La Reggina adesso è davanti a tutti. Il vantaggio è minimo, il cammino è appena iniziato, ma dopo tre anni di rincorsa gli amaranto possono finalmente vivere il gusto di essere primi con l’obiettivo di restarci.