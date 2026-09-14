Reggina, Marchionni: il commento alla vittoria, gli errori, i giovani e Baldan

L’analisi di mister Marchionni in conferenza stampa: “Ci tengo a sottolineare intanto l’accoglienza che ci è stata riservata dal Modica e voglio ringraziarli. Parlando della gara, non solo la difesa, ma tutta la squadra ha fatto una buona fase di non possesso, mentre su quella di possesso abbiamo commesso troppi errori banali. Loro arrivavano su prima e seconda palla meglio di noi, siamo stati poi bravi a gestire le situazioni che si creavano e una buona squadra se vuole vincere il campionato si deve calare in questa mentalità.

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Rosario Girasole è un Under che gioca da Over. Riesce a leggere tante situazioni, gestisce la palla, porta in campo tutto quello che facciamo durante gli allenamenti. Ho a disposizione un ragazzo che apprende subito, per un allenatore è un bene. Se ha fatto gol, il merito è comunque della squadra, poi ha salvato quella palla che sarebbe andata in rete. In questi campi diventi giocatore, quando ho iniziato io non c’era neppure il sintetico. Acquadro ha fatto una partita di sostanza, ha legato difesa e attacco, ma ha trovato difficoltà perchè quelle palle lunghe lo superavano spesso. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, questo tipo di successi ti portano poi a vincere anche i campionati. Ne troveremo altre di queste partite e dipenderà da noi, se saremo più bravi, soffriremo meno. In una squadra dove ci sono grandi giocatori, ci vuole anche un grande temperamento, solo così sarà più facile gestire le gare. Chi esce deve essere stremato e chi entra deve fare la differenza.

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Sono contento dell’organico che ho, perchè mi dà la possibilità di variare in base all’avversario che si va ad incontrare. Baldan? Quando prepari le partite devi sempre considerare che in campo hai l’obbligo di schierare tre under 2006-07-08. Per Marco gli ultimi anni della sua carriera parlano da sè, per quello che riguarda i giovani, ho veramente un gruppo di calciatori molto interessanti e quando giocano mi danno serenità. Sono sicuro che mercoledi con l’Avola sarà una partita diversa da questa e molto più simile a quella con il Licata“.