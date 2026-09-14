Reggina: la società amaranto ringrazia il Modica per l’accoglienza. Il foglio dentro lo spogliatoio – FOTO

Vittorie così, spesso, valgono doppio. Perché arrivano al termine di una partita complicata, su un campo difficile, contro un avversario che ha dato tutto. La Reggina torna da Modica con tre punti pesanti e una consapevolezza in più: per vincere un campionato servono anche gare sporche, combattute, da portare a casa con carattere. Gli amaranto sono l’unica squadra del girone ad aver conquistato sei punti nelle prime due giornate. Un dato significativo, soprattutto per le dirette concorrenti e un segnale importante per la tifoseria. Dopo anni difficili, la Reggina si ritrova momentaneamente in testa alla classifica, una situazione che nei tre precedenti campionati non si era mai verificata.

Leggi anche

A fine partita i circa 250 tifosi amaranto presenti sugli spalti hanno festeggiato insieme alla squadra. Un momento di entusiasmo e condivisione che racconta il legame ritrovato tra gruppo e ambiente. Ma la sfida di Modica ha raccontato anche un altro aspetto del calcio, quello fatto di rispetto e tradizione. Nei giorni che hanno preceduto la gara, la società siciliana aveva manifestato più volte grande considerazione nei confronti della storia della Reggina, invitando i propri tifosi a riempire lo stadio non solo per sostenere la squadra di casa, ma anche per accogliere una società che ha scritto pagine importanti del calcio italiano.

Un gesto tutt’altro che scontato, soprattutto nelle categorie inferiori, dove il confronto sportivo spesso lascia poco spazio ad altri valori. Per questo, al termine dell’incontro, la Reggina ha voluto lasciare un segno concreto di riconoscenza. All’interno dello spogliatoio amaranto è stato lasciato un messaggio su carta intestata della società per ringraziare il Modica dell’accoglienza ricevuta e per celebrare “una bellissima giornata di sport”.

Un dettaglio che completa il racconto di una domenica particolare: una vittoria sofferta, tre punti fondamentali e un esempio di come il calcio possa ancora essere fatto di rivalità in campo e rispetto fuori.