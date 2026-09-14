Dierre, ‘Memorial Sottile’: un passo indietro rispetto alla gara con gli Svincolati Milazzo

A pesare sul rendimento della squadra sono stati fattori ben precisi: tanta stanchezza nelle gambe, accumulata in queste settimane di intensa preparazione e nella sfida di ieri, e l’improvviso forfait per infortunio del playmaker titolare Filippo Marcone, elemento cardine dell’assetto tecnico.

Dall’altra parte del campo, Barcellona Basket ha offerto una prestazione autoritaria, trasformando la partita in un vero e proprio monologo. I padroni di casa avevano una voglia matta di riscattarsi dopo la maxi sconfitta subita all’esordio della manifestazione per opera della Basket School Messina, e sono scesi in campo con la giusta determinazione.

Nonostante il risultato, dalla prestazione della Dierre emergono anche note positive: molto bene Sebastianelli da un lato, autore di una prova convincente da un lato del campo. Non molla per i reggini,Natalini, che continua a lottare e a dare il suo contributo alla causa.

Queste settimane di lavoro serviranno ora per affinare gioco, uomini e mezzi. Il cammino è lungo e la squadra ha tutte le carte in regola per ritrovare la continuità e la brillantezza mostrate in precedenza.

Questi i parziali:21-9, 40-19, 58-28, 70-39